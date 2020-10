An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Für die Fraport-Aktie ging es am Dienstagvormittag um 3,84 Prozent abwärts auf 34,02 Euro. Damit war sie einer der größten Verlierer im MDax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt. Im Corona-Crash an den Finanzmärkten war der Kurs sogar bis auf 27,59 Euro abgerutscht. Nach einer vorübergehenden Erholung bis auf 52,40 Euro im Juni ging es seither wieder deutlich abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Coronakrise hat den Frankfurter Flughafen weiterhin fest im Griff. Statt der erhofften langsamen Erholung sind die Passagierzahlen am größten deutschen Drehkreuz im September wieder gesunken. Weiterhin bestehende Reisebeschränkungen und das verstärkte Pandemiegeschehen lassen auch für das restliche Jahr keine Besserung erwarten.

Im September zählte Fraport an Deutschlands größtem Airport knapp 1,15 Millionen Fluggäste und damit 83 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag berichtete. Das waren zudem rund 360 000 Passagiere weniger als im August, als der Rückgang im Jahresvergleich rund 78 Prozent betragen hatte. Die übrigen deutschen Flughäfen mit ihrem Verband ADV bestätigen den Trend: Nach einem kurzen Sommerhoch gingen die Passagierzahlen seit Mitte August tendenziell zurück.

Auch an den Fraport-Flughäfen im Ausland blieb das Passagieraufkommen infolge der Pandemie und vieler Reisebeschränkungen deutlich hinter den Zahlen von September 2019 zurück. An einigen Standorten zeigte sich den Angaben zufolge immerhin eine leichte Belebung des Urlaubsreiseverkehrs.

So zählte der Konzern an seinen 14 Regionalflughäfen in Griechenland rund 1,7 Millionen Fluggäste und damit rund 61 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit fiel der Rückgang noch stärker aus als im August. Der Airport im türkischen Antalya kam mit rund 2,3 Millionen Passagieren im September auf ein Minus von etwa 53 Prozent. Im August war der Rückgang dort jedoch noch stärker ausgefallen.

In St. Petersburg kam Fraport im September auf 1,4 Millionen Fluggäste, rund 29 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Am Flughafen im chinesischen Xi'an erholte sich das Fluggastaufkommen weiter auf 3,6 Millionen Fluggäste. Damit belief sich der Rückgang im Jahresvergleich auf nur noch auf 9,5 Prozent.

In Frankfurt läuft der Flughafen unterdessen schon seit Monaten auf Sparflamme. Erst am Donnerstag (15. Oktober) wird auch die vierte Piste, die Startbahn West, nach fast einem halben Jahr Zwangspause wieder in Betrieb genommen. Für den weiterhin spärlichen Flugbetrieb wäre das eigentlich nicht nötig. Lediglich die kürzeren Wege zur Enteisungsanlage lassen den Betrieb der "18 West" im Winterhalbjahr sinnvoll erscheinen.