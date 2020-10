Neue Visa Kreditkarte awa7® gibt mehr Luft zum Atmen (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Essener DZ-Media Verlag GmbH und die Hamburger HanseaticBank präsentieren mit der awa7® ein neuartiges Kreditkartenprodukt, bei demjeder Umsatz direkt in die grüne Lunge der Erde investiert. awa7® ist dieeinzige Visa Kreditkarte, die dauerhaft jahresgebührenfrei ist und gleichzeitigbeim Karteneinsatz Bäume wachsen lässt. So trägt jeder Einsatz der neuen awa7®Visa Kreditkarte zum Erhalt des CO2-Gleichgewichts der Erde bei.Pro 100 Euro Umsatz, den Karteninhaber mit der awa7® Visa Kreditkarte tätigen,wird ein Baum gepflanzt. Für Kunden entstehen hierbei weder Kosten, noch müssensie selbst dafür aktiv werden. DZ-Media spendet aus ihrem Ertrag an dieOrganisation Eden Reforestation Projects, eine Non-Profit-Organisation, die seitihrer Gründung 2004 über 265 Millionen Bäume in acht Ländern an 82 verschiedenenProjektstandorten pflanzen konnte.

Umgesetzt wurde das innovative Produkt in Zusammenarbeit mit der Hanseatic Bank."Wir freuen uns sehr darüber, gemeinsam mit unserem langjährigen PartnerDZ-Media eine neue Kreditkarte auf den Markt zu bringen. Ihre Top-Konditionen,zahlreichen Zusatzleistungen und der positive Umweltbeitrag machen sie für einebreite Zielgruppe attraktiv", so Michel Billon, Geschäftsführer der HanseaticBank. Jan-Philip Ziebold, Geschäftsführer der DZ-Media Verlag GmbH, erklärt:"Mit der awa7® haben wir ein Zahlungsmittel geschaffen, das sich die Skalierungder Zahlungsströme im Kreditkartensegment zu eigen macht und sie in die Zukunftunserer Erde investiert."The easy way you pay.Diese Kreditkarte hilft aber nicht nur dem Planeten, sondern auch demKarteninhaber. Mit awa7® ist das Zahlen nämlich einfach und bietet zahlreicheVorteile und Features. So profitieren Kunden von einer Karte ohne Jahresgebühroder Mindestumsatz, mit der sie weltweit gebührenfrei Geld abheben können. AuchFremdwährungsgebühren fallen nicht an. awa7® ermöglicht eine Teilzahlung in freiwählbaren Raten und das in den ersten drei Monaten sogar zinsfrei. EinKontowechsel ist nicht erforderlich und dank der möglichen Online-Legitimationkann die Karte in nur fünf Minuten beantragt werden. Karteninhaber könnenaußerdem sicher und kontaktlos dank payWave-Funktion Transaktionen tätigen. Auchmobiles Bezahlen ist weltweit mit Apple Pay und Google Pay schnell und einfachan rund 40 Millionen Visa-Akzeptanzstellen kein Problem.Die mobile Begleiterin zur awa7® Visa Kreditkarte ist die App Hanseatic BankMobile (https://www.hanseaticbank.de/services/hilfe-services/app) . Sie bietet