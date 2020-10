"Eine richtige Innovation für den gesamten Hörgerätemarkt" / ReSound ONE erlebt überaus positive Resonanz am Markt und in den Medien

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - Hörgerät ReSound ONE, das dank eines innovativen technologischenAnsatzes für eine neue Klasse von Hörgeräten steht, erlebt bereits wenige Wochennach Markteinführung eine überaus positive Resonanz am Markt und in den Medien.Durch ein zusätzliches Mikrofon, das direkt im Gehörgang platziert wird,verbindet ReSound ONE die audiologischen Vorteile eines Hinter-dem-Ohr-Hörgerätsmit externem Hörer mit denen eines Im-Ohr-Hörgeräts. Bereits im Rahmen der IFASpecial Edition Anfang September in Berlin berichteten viele bekannte Medienüber das smarte Medizinprodukt. Dass der neue technologische Ansatz tatsächlichgroße Vorteile bringt, bestätigen mittlerweile auch zahlreicheHörakustik-Betriebe, die erste Kunden mit ReSound ONE versorgt haben. Verglichenmit herkömmlichen Hörgeräten bietet die wegweisende Lösung noch besseresSprachverstehen in geräuschvollen Umgebungen, exzellentes räumliches Hören sowieausgezeichneten Tragekomfort."Selten erregte ein Hörsystem so viel Aufmerksamkeit in der Presse", schrieb dasOnline-Portal meinhoergeraet.de bereits drei Wochen nach Markteinführung vonReSound ONE. Die bekannte Info-Plattform für gutes Hören spricht von einemregelrechten "Medienrummel". Den erfuhr ReSound ONE vor allem im Zuge der GlobalPress Conference, dem Medien-Event der diesjährigen IFA Anfang September inBerlin. Ob Tagesschau, BILD-TV oder rbb Radio, ob Tageszeitungen wie BILD, B.Z.,tz oder Berliner Morgenpost, ob Absatzwirtschaft und W&V, t-online.de oderInfoDigital - viele namhafte Medien stellten ReSound ONE bereits unmittelbarnach der Markteinführung am 1. September vor und die Berichterstattung hältunvermindert an.Dass "das Besserhör-Gerät" (Münchner Merkur) schwerhörigen Menschen tatsächlichzu einem Plus an besserem Hören verhilft, wird mittlerweile auch von zahlreichenHörakustikern und Hörakustikerinnen bestätigt, die erste Kunden mit dem ReSoundONE versorgt haben. Michael Krogmann vom Fachgeschäft "Der Hörladen" imbaden-württembergischen Pfinztal berichtet beispielsweise von Kunden, dieReSound ONE im Vergleich zu anderen Spitzenlösungen erlebten. Mit der neuenLösung würden die Kunden "störende Geräusche, insbesondere auch Windgeräusche,deutlich leiser wahrnehmen, während ihnen die Sprache nun lauter erscheint. -Sie können Sprache spürbar besser aus störenden Geräuschen herausfiltern", soder Hörakustiker-Meister.Ganz ähnlich die Rückmeldung von Kunden im pfälzischen Landau: "Mit ReSound ONEklingt es für sie noch deutlicher, es ist nochmal eine feinere Verarbeitung, unddadurch ist alles noch präziser", schildert Hörakustiker-Meister Christian Freyvom HZL Hörzentrum in Landau. "Verbessert wurde außerdem das räumliche Hören.