Am vergangenen Donnerstag gab es bei Fresenius Medical Care (FMC) einen Kapitalmarkttag. Dabei wurden neue mittelfristige Ziele vorgestellt. Der Umsatz soll bis 2025 jährlich um einen mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Der Gewinn soll ein Plus im hohen einstelligen Bereich verzeichnen.Diese Ziele klingen gut, sind aber vom Konsens schon so erwartet worden. Damit dürfte sich an den Markterwartungen wenig ändern. ...