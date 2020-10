Berlin (ots) -



- Unternehmen in Deutschland tragen wesentlichen Teil an

Finanzierung des Gemeinwesens

- Zur Stärkung der Unternehmen angesichts der Corona-Pandemie

braucht Deutschland eine wettbewerbsfähige Besteuerung von

Unternehmen

- Nach zwölf Jahren Reformstillstand notwendig,

Unternehmensteuerrecht zu modernisieren und Stammhausfunktionen

in Deutschland zu stärken



Bei der Steuerbelastung der Unternehmen liegt Deutschland im internationalen

Vergleich an der Spitze. Das geht aus der Studie "Die Steuerbelastung der

Unternehmen in Deutschland" hervor, die der Bundesverband der Deutschen

Industrie (BDI) und der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in

Berlin veröffentlicht haben. Nach mehr als zwölf Jahren des steuerpolitischen

Reformstillstands bei den Unternehmen muss laut BDI und VCI endlich eine

Modernisierung des Unternehmensteuerrechts erfolgen.







Die steuerliche Gesamtbelastung der Unternehmen erreicht in Deutschlanddurchschnittlich 31,3 Prozent. Hingegen liegt der Durchschnitt der OECD-Länderim Schnitt deutlich niedriger bei 23,5 Prozent. Zwar zeichnet sich durch diepandemiebedingte Wirtschaftskrise ein Rückgang der Steuereinnahmen ab, jedochwird nach der aktuellen Prognose bereits ab 2024 das bisherige Rekordniveau von2019 wieder übertroffen. Daher bedarf es eines wettbewerbsgerechtenSteuerrechts."Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung den Reformstau auflöst", sagteBDI-Präsident Dieter Kempf. "Sonst droht der Investitionsstandort Deutschlandden Anschluss zu verlieren. Die Corona-Pandemie schwächt die Wirtschaft. Geradejetzt brauchen unsere Unternehmen international wettbewerbsfähigeUnternehmensteuern", unterstrich Kempf."Die Steuerstruktur ist völlig veraltet und mit anderen Ländern kaum nochkompatibel", kritisierte der BDI-Präsident. Die Gewerbesteuer sei an vielenStellen ein Störfaktor. Das Außensteuergesetz stamme aus den 70er Jahren des 20.Jahrhunderts und sei nicht mehr zeitgemäß. Gleichzeitig erhöht sich Kempfzufolge der staatlich verordnete Dokumentations- und Bürokratieaufwand derUnternehmen ständig. "Von einer Digitalisierung im Steuerrecht und cooperativecompliance, wie sie sich beispielsweise in den Niederlanden bereits bewährthaben, sind wir noch meilenweit entfernt."Die steuerpolitische Forderung "Starke Schultern müssen mehr tragen alsschwache" sei in Deutschland längst erfüllt. So kamen nach Berechnungen desBundesministeriums der Finanzen im Jahr 2019 die oberen zehn Prozent derEinkommensteuerzahler für fast 55 Prozent des Gesamtaufkommens der Lohn- undEinkommensteuer auf. Vor diesem Hintergrund bestehe kein Raum für