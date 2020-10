Am 12. November stehen bei Cancom die Zahlen zum dritten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzplus von 5,8 Prozent auf 406 Millionen Euro. Das EBITDA soll um 3 Prozent auf 35 Millionen Euro zulegen. Im Vergleich zum zweiten Quartal würde das Plus bei 9 Prozent bzw. 67 Prozent liegen.Im zweiten Quartal wurde Cancom stark von der Pandemie getroffen. Viele Vor-Ort-Besuche mussten ausfallen. Das kann ...