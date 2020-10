Audi-Dieselskandal rund um EA897 geht in die nächste Runde (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Bisher hatte es unter dem Code 23X6 eine Rückrufaktion

für die Fahrzeuge Audi A7 und A8 gegeben. Bei diesen Modellen ist der Einsatz

illegaler Abschalteinrichtungen erwiesen. Nun scheint es, als seien wesentlich

mehr Audi-Diesel betroffen, und zwar die Dreiliter-TDI über so gut wie alle

Baureihen hinweg. Eigentümer der betroffenen Audi-Modelle sollten die weitere

Entwicklung also genau beobachten und gegebenenfalls den Weg der

Betrugshaftungsklage in Erwägung ziehen.



Der Dieselskandal der Audi AG weitet sich aus. Unter dem Code 23X6 hat das

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den diverse Audi-Modelle mit V-TDI Motoren

zurückgerufen. Grund dafür ist eine unzulässige Abschalteinrichtung

beziehungsweise eine unzulässige Reduzierung des Emissionskontrollsystems. Audi

muss diese Funktionen entfernen. Das ist insofern eine Neuentwicklung, als dass

bis zuletzt unter dem Rückruf-Code 23Z2 eine freiwillige Servicemaßnahme von

Audi bei vielen Modellen durchgeführt wurde. In den Schreiben der Audi AG war in

Zusammenhang mit dem Code 23Z2 noch keine Rede von illegalen

Abschalteinrichtungen im Dieselskandal.







um eine freiwillige Servicemaßnahme, sondern um einen verpflichtenden Rückruf.

Inhalt der Maßnahme ist nun, eine unzulässige Abschalteinrichtung zu entfernen.

Das bedeutet kurz gesagt: Die in Frage stehenden Autos sind vom

Diesel-Abgasskandal betroffen. Bisher hatte es unter dem Code 23X6 eine

Rückrufaktion für die Audi A7 und A8 der Baujahre 2009 bis 2013 sowie für den A8

mit dem Achtzylinder-Dieselmotor Baujahr 2013 bis August 2017 gegeben. Bei

diesen Modellen ist der Einsatz illegaler Abschalteinrichtungen erwiesen",

erläutert der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr.

Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de ).

Die Kanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen

und hat sich auf die Beratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert.

Dr. Gerrit W. Hartung gilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde.



Nun scheint es, als seien wesentlich mehr Audi-Diesel betroffen, und zwar die

Dreiliter-TDI über so gut wie alle alle Baureihen hinweg. Das wären damit Audi

A4 (ab Baujahr 2009), Audi A5 (ab Baujahr 2011), Audi A6 (ab Baujahr 2011), Audi

A7 (ab Baujahr 2011), Audi A8 (ab Baujahr 2010), Audi Q5 (ab Baujahr 2014), Audi

SQ5 (ab Baujahr 2015) und Audi Q7 (ab Baujahr 2008). Im Mittelpunkt des

Audi-Dieselskandals steht der Motor EA897. Die Baureihe umfasst V6-Dieselmotoren

mit 3,0 Litern Hubraum und wird seit 2010 in verschiedenen Fahrzeugen des



