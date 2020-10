DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares SE & Co. KGaA: Siebte Akquisition im Jahr 2020: Mutares erwirbt das Geschäftsgebiet Engineering Services von Valmet Automotive Inc.



13.10.2020 / 12:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Siebte Akquisition im Jahr 2020: Mutares erwirbt das Geschäftsgebiet Engineering Services von Valmet Automotive Inc.