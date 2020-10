Allianz-Vorstand Bahr fordert Babypause für Manager (FOTO)

Berlin (ots) - Früherer Gesundheitsminister über Wendepunkte und Einschnitte inseinem LebenDer heutige Allianz-Vorstand und frühere Bundesgesundheitsminister Daniel Bahrmacht sich für eine Elternzeit für Vorstandsmitglieder stark. "Das muss möglichsein" , sagte Bahr dem Wirtschaftsmagazin CAPlTAL in seiner jüngsten Ausgabe(11/2020, EVT 15. Oktober). "Wir brauchen mehr Flexibilität und Akzeptanz, dassauch Spitzenkräfte in Unternehmen und Politik Familie und Beruf miteinandervereinbaren können" , fügte der frühere FDP-Politiker hinzu. Seit seinemAusscheiden aus der Politik arbeitet Bahr bei der Krankenversicherungstochterder Allianz und sitzt dort auch im Vorstand. In dieser Zeit wurde Bahr nochzweimal Vater, insgesamt hat er heute drei kleine Töchter.Im Frühjahr hatte die Gründerin des Einrichtungsportals Westwing, DeliaLachance, eine Debatte ausgelöst, als sie mit ihrer Schwangerschaft auch ihrenRückzug aus dem Vorstand des börsennotierten Unternehmens verkündete.Begründung: Vorstandsmitglieder börsennotierter Unternehmen gelten nicht alsAngestellt und haben daher auch keinen Anspruch auf Mutterschutz und Elternzeit.Wollen sie zur Geburt eines Kindes eine Auszeit vom Job nehmen, müssen sie ihrAmt niederlegen und haben anschließend auch kein Rückkehrrecht in den alten Job.Bahr nannte es einen großen Vorteil in seinem heutigen Leben, als Manager mehrZeit für die Familie zu haben und das Privatleben besser vor den Öffentlichkeitschützen zu können. Im Rahmen einer großen Titelgeschichte über die Wendepunktein Managerkarrieren sprach auch Bahr sehr offen über seine Zeit nach dem Endeder Politik und auch über seine Krebserkrankung im vergangenen Jahr. Auf dieFrage, was ihn die Erkrankung gelehrt habe, antwortete er: " Ich glaube, manwird gelassener. Oft kämpfen wir für bestimmte Dinge, für Entscheidungen, nehmenSachen sehr wichtig. So eine Situation, in der man realisiert, dass das Lebenauch schnell vorbei sein kann, hilft einem, Wichtiges von Unwichtigem zuunterscheiden."Pressekontakt:Timo PacheRedaktion CAPITALMail: mailto:pache.timo@capital.deTelefon: 030/ 22074-5125http://www.capital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/4732478OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien