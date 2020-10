Den Höhepunkt der ersten Kursrallye und eines Megahypes erlebte das Wertpapier von Beyond Meat bei 239,17 US-Dollar im Juli 2019. Anschließend hatte sich eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück auf das Eröffnungsniveau des Börsendebüts um 46,00 US-Dollar eingestellt. Seit Mitte März befindet sich das Papier jedoch wieder in einer Aufwärtsbewegung, die nicht zuletzt durch die starken Fundamentaldaten befeuert wurde. Ein Anstieg an die markante Hürde bei 201,88 US-Dollar konnte vollzogen werden, ein baldiges Ende oder zumindest eine Unterbrechung der Rallye scheinen jetzt kurzfristig möglich.

Unternehmen hoch bewertet

Kurzfristig blockiert der Widerstandsbereich um 201,88 US-Dollar ein Weiterkommen der Beyond Meat-Aktie, eine Konsolidierung zurück an die Verlaufshochs aus Sommer dieses Jahres bei 167,16 US-Dollar scheint nun die erste Wahl zu sein. Nur knapp darunter eilt der Aktie auch schon der 50-Tage-Durchschnitt als weitere Unterstützung bei 152,11 US-Dollar (steigend) herbei und könnte an dieser Stelle wieder für Auftrieb sorgen. Wer sich kurzfristig auf der Short-Seite positionieren möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB8S89 tun. Bestehende Long-Positionen können aufgrund des Zieleinlaufs nun abgewickelt werden. Ein Anstieg über 202,00 US-Dollar könnte allerdings wieder Hoffnungen auf eine Rallyefortsetzung wecken, diese dürfte sich dann zurück an Jahreshochs auf 2019 bei 239,71 US-Dollar erstrecken.