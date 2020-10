Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL), Heinz-Peter Meidinger, hat Vorschläge von Unionspolitikern, wegen Corona die Weihnachtsferien zu verlängern, zurückgewiesen. "Der DL hält von solchen Überlegungen aus verschiedenen Gründen gar nichts", sagte Meidinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). "Zum einen sollten wir die Zeit nutzen, in der Präsenzunterricht mit vollen Klassen möglich ist. Niemand weiß, ob und wann ein neuer Lockdown kommt bzw. eine neuerliche Phase des Wechselbetriebs."





Zum anderen sei es widersinnig, zum Ausgleich für längere Weihnachtsferien die Sommerferien des nächsten Jahres zu verkürzen, "bei denen zumindest die Hoffnung besteht, dass wegen eines dann hoffentlich vorhandenen Impfstoffs und besserer Medikamente wieder Urlaubsreisen in größerem Umfang möglich wären". Auch in Bezug auf Hygieneschutz sei es widersinnig, die Ferien in jener Zeit zu verlängern, in der Kinder nicht nach draußen können, sie aber zu verkürzen, wenn ein Aufenthalt im Freien möglich sei. "Das Hauptproblem und Hauptursache steigender Neuinfektionszahlen derzeit ist ja nicht der zweifellos noch nicht ausreichende Hygieneschutz an Schulen", so der Präsident des Lehrerverbands, "sondern dass sich im privaten Raum vor allem junge Menschen in geschlossenen Räumen ohne Infektionsschutzmaßnahmen unkontrolliert treffen." Verlängerte Weihnachtsferien würden dieses Problem mit Sicherheit nicht lösen, sondern "eher verschärfen". Angesichts steigender Zahlen von Corona-Infektionen hatten Unionspolitiker aus Hamburg und Bayern angeregt, die Weihnachtsferien in diesem Jahr zu verlängern, um so die Chancen von Übertragungen in der Schule zu verringern. Zum Ausgleich sollten anschließende Ferienzeiten wie Oster- oder Sommerferien kürzer ausfallen, so der Vorschlag.