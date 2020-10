Santander Deutschland startet Mobilitätsplattform autobörse.de (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -



- Einzigartige Mobilitätsbörse mit One-Stop-Shopping-Lösung

- Eco-Suche, Budgetrechner und Finanzierungsrechner mit Vorab-Bonitätscheck als

userfreundliche Features



Santander Deutschland startet mit autobörse.de eine attraktive und völlig neu

konzipierte Fahrzeugbörse für Fahrzeughändler und Endkunden.





Durch langjährige Erfahrung als Deutschlands größte herstellerunabhängige Bankfür Fahrzeugfinanzierungen und -leasing sowie das hierdurch vorhandene großeHändlernetzwerk, bietet Santander jetzt allen Interessierten über autobörse.deeine große Anzahl an Händlerfahrzeugen online an.Autobörse.de geht dabei über das normale Angebot an Neu- und Gebrauchtwagenhinaus und bietet ihren Kunden zukünftig alle Mobilitäts-Services rund um Autos,Motorräder und Freizeitfahrzeuge an - genau so, wie sie es von ihrem Händler vorOrt gewohnt sind.Direkt zu Beginn bietet autobörse.de mit der "Eco-Suche" und dem "Budgetrechner"zwei besonders userfreundliche Features für die Fahrzeugsuche an. Bei derEco-Suche handelt es sich um eine Suchfunktion für klimafreundliche Mobilität,wie z.B. Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Mit dem Budgetrechner könnenInteressierte nach Eingabe ihres zur Verfügung stehenden Budgetbetragsentsprechend passende Fahrzeuge suchen. Ebenfalls integriert ist mit SantanderKredit ein Finanzierungsrechner, mit dem Kunden auf Wunsch sekundenschnell einunverbindliches Finanzierungsangebot inklusive Vorab- Bonitätscheck erhalten."Wir haben uns den Markt eine längere Zeit angeschaut und sind der Überzeugung,dass die Zeit reif ist für eine neue Fahrzeugbörse. Autobörse.de von Santanderwird aber keine normale Autobörse werden. Unsere Idee und Vision ist es, eineeinzigartige Mobilitätsbörse mit offenem Ökosystem anzubieten, die sich durchihre vielen onlinebasierten Mobilitäts-Services deutlich von anderenFahrzeugbörsen abhebt. Zukünftig sollen alle Leistungen des Fahrzeughandels alsOne-Stop-Shopping-Lösung abgebildet werden und dem Endkunden so deutlicheVorteile gegenüber anderen Börsen auf dem Markt bieten", sagt ThomasHanswillemenke, Vorstand Mobilität bei Santander Deutschland.Pressekontakt:René HartmannCommunications02161 690 5754mailto:Rene.Hartmann@santander.deMehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63354/4732644OTS: Santander Consumer Bank AG