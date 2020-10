Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien hat am 23. September 2020 ein Dekret gegen Verbrennungsmotoren erlassen. Ab 2035 dürfen nur noch emissionsfreie Neuwagen in der Tesla-Heimat zugelassen werden. Ab 2045 dürfen dann auch neue mittelgroße und große Lastkraftwagen keine Verbrennungsmotoren mehr haben.

Nachdem Kaliforniens Gouverneur per Dekret den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verboten hat, gewinnt auch in Deutschland die Debatte um ein Verbrenner-Verbot an Fahrt. Was Elon Musk freuen dürfte, könnte für manche Autobauer ein böses Erwachen bedeuten. Ein Überblick über den Stand der deutschen Verbrenner-Verbots-Debatte:

Wenige Tage nach dem kalifornischen Vorstoß sprach sich auch CSU-Chef Markus Söder für ein Verbrenner-Verbot ab dem Jahr 2035 aus. Am Online-Parteitag der CSU erklärte er: „Ich bin sehr dafür, dass wir uns ein Enddatum setzen, ab dem Zeitpunkt, an dem fossile Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen nicht mehr neu zugelassen werden können“. Und weiter: „Wir sollten da ein Enddatum definieren. Das, wie es in Kalifornien gewesen ist, erscheint mir ein sehr gutes Datum dafür zu sein.“

Söders Forderung bezieht sich allerdings explizit nur auf fossile Verbrenner. Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, wären weiterhin erlaubt. Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, können mittels Stroms aus Kohlenstoffdioxid und Wasser hergestellt werden. Stammt der Strom aus erneuerbaren Quellen, können E-Fuels klimaneutral sein.

Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA) Dirk Messner sprach sich ebenfalls für ein Verbrenner-Verbot aus. Gegenüber der Morgenpost erklärte er kürzlich: „Kalifornien hat es vorgemacht. Ein Verbot von Neuzulassungen für Diesel und Benziner ab 2035 halte ich für eine gute Idee.“

Der Grünenpolitiker Cem Özdemir lobte den Vorstoß Kaliforniens, kritisierte aber gleichzeitig, dass sich die Bundesregierung zu einem Verbrenner-Verbot positionieren müsse. Gegenüber dem Tagesspiegel erklärte er: „Was wir jetzt dringen brauchen, ist eine Politik der Orientierung. Also eine, die ausspricht, dass das Zeitalter der fossilen Kraftstoffe wirklich zu Ende geht und sich dann aber auch darum kümmert, wie wir den Umbau der wichtigen Automobilwirtschaft für die Beschäftigten und das Klima zum Erfolg machen.“

Stephan Weil, SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen, kritisierte ein festes Verbrenner-Ausstiegsdatum. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte er: „Wie schnell in den Folgejahren ein Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren möglich ist, hängt aber von den Rahmenbedingungen ab.“ Deshalb sei ein „Ausbauplan für die Elektromobilität“, als Alternative zum Verbrenner nötig. „Je besser ein solcher Plan ist, desto schneller kann auch der Abschied von Benzin und Diesel erfolgen“, so Weil.

Von einigen deutschen Autobauern bekommt Söders Vorstoß hingegen Zustimmung. Die Volkswagen-Tochter Audi begrüße das kalifornische Verbrenner-Verbot, berichtet die Abendzeitung am vergangenen Sonntag. „Zusammen mit Volkswagen bekennen wir uns zu den Pariser Klimazielen“, erklärte ein Audi-Sprecher. Audi nehme die Elektrifizierung ernst und sei mit einer „ambitionierten E-Roadmap gut aufgestellt“.

Der deutsche Autopapst Ferdinand Dudenhöffer fordert eine Gesetzesvorlage für ein Verbrenner-Verbot ab 2035 in den Bundestag einzubringen, denn selbst Autobauer wie Audi, BMW oder VW sähen einen Verbrenner-Ausstieg innerhalb von 15 Jahren für machbar. Gegenüber wallstreet:online erklärte er: „Nichts ist wichtiger als ein verbindlicher und klarer Rahmen, wenn es um große Zukunftsthemen geht. Daher ist der Vorschlag des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder, ab 2035 die Neuzulassungen von Pkw mit Verbrennungsmotoren zu verbieten, sehr wertvoll. Ein klares Ausstiegsdatum erlaubt Unternehmen, zielgenau zu investieren und Fehlplanungen zu vermeiden. Nur zu sagen, wir schauen mal, wie sich die Nachfrage entwickelt und lassen alles offen ist deutlich risikoreicher.“

Allerdings spricht sich Dudenhöffer gegen ein Verbot sämtlicher Verbrenner aus: „Verbrenner, die ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen (SynFuels) betrieben werden, könnten weiter in Deutschland als Neuwagen in Betrieb genommen werden. Allerdings muss es klare Vorgabe sein, dass die SynFuels weder aus nachwachsenden Rohrstoffen noch aus fossilen Brennstoffen gewonnen bzw. abgeleitet werden. Ein Wettbewerb zwischen Nahrungsmitteln und Kraftstoffen für Pkw darf es schon aus ethischen Grundsätzen nicht geben.“

Die EU-Kommission lotet unterdessen ein Ausstiegsjahr für Verbrennungsmotoren aus. In einem Mitte September 2020 veröffentlichten Schreiben der Brüsseler Behörde heißt es: „Die Kommission wird in den kommenden Monaten überprüfen, was in dem [Verkehrs-]Sektor erforderlich ist, damit er zur Klimaneutralität bis 2050 beitragen kann, und ab welchem Zeitpunkt Autos mit Verbrennungsmotor nicht mehr auf den Markt kommen sollten“.

Autor: Ferdinand Hammer