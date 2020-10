Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben Aserbaidschan und Armenien aufgefordert, ihre vereinbarte Waffenruhe in der Konfliktregion Bergkarabach einzuhalten. "The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to ceasefire as agreed", schrieb US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag bei Twitter. Vor allem dürften zivile Gebiete wie Gandscha und Stepanakert nicht mehr angegriffen werden, fügte er hinzu.Man bedauere den Verlust von Menschenleben und setze sich weiterhin für eine friedliche Lösung des Konflikts ein, so Pompeo. Obwohl die Waffenruhe am Samstag in Kraft getreten war, hatten die Gefechte in der Südkaukasusregion zuletzt weiter angedauert. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, gegen die Vereinbarung zu verstoßen.