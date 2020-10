QIAGEN N.V.: QIAGEN veröffentlicht starke vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2020

Venlo, Niederlande, 13. Oktober 2020 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt vorläufige Zahlen für Umsatz und bereinigtem Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal 2020 bekannt.



Der Nettoumsatz stieg sowohl zu tatsächlichen Wechselkursen als auch zu konstanten Wechselkursen (constant exchange rates, CER) um 26% auf $481,3 Millionen von $382,7 Millionen im dritten Quartal 2019. Das Umsatzwachstum lag über dem Wert der am 13. Juli 2020 veröffentlichten Prognose, die für das dritte Quartal 2020 ein Plus von 16-21% CER in Aussicht gestellt hatte.

Das über den Erwartungen liegende Umsatzplus ist Ergebnis weiterhin sehr guter Nachfrage nach Produkten für COVID-19-Tests und auch einer deutlich besseren Entwicklung der Kundennachfrage in anderen Portfoliobereichen seit dem zweiten Quartal 2020. Der Umsatz mit Nicht-COVID-19-Produkten ging im Vergleich zum dritten Quartal 2019 auf CER-Basis um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zurück. So fiel etwa der Umsatz des QuantiFERON-TB-Tests zum Tuberkulose-Nachweis auf CER-Basis im Jahresvergleich um 20% auf etwa $53 Millionen. Im zweiten Quartal 2020 hatte der Rückgang noch bei 46% gelegen.

Der vorläufige bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) für das dritte Quartal 2020 lag bei etwa $0,58 auf CER-Basis und somit 61% über dem bereinigten Gewinn pro Aktie von $0,36 im dritten Quartal 2019 und am oberen Rand der ebenfalls am 13. Juli 2020 veröffentlichten Prognose eines bereinigten EPS von etwa $0,52-0,58 CER im dritten Quartal 2020.

Auf Basis der Wechselkurse am 30. September 2020 erwartet QIAGEN, dass Wechselkurs-schwankungen gegenüber dem US-Dollar (Berichtswährung) auf die Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 einen positiven Einfluss von weniger als einem Prozentpunkt auf den Nettoumsatz zu tatsächlichen Wechselkursen und weniger als $0,01 auf das bereinigte EPS haben werden.