QIAGEN veröffentlicht starke vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2020

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt vorläufige Zahlen für Umsatz und bereinigtem Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal 2020 bekannt.

Der Nettoumsatz stieg sowohl zu tatsächlichen Wechselkursen als auch zu konstanten Wechselkursen (constant exchange rates, CER) um 26% auf $481,3 Millionen von $382,7 Millionen im dritten Quartal 2019. Das Umsatzwachstum lag über dem Wert der am 13. Juli 2020 veröffentlichten Prognose, die für das dritte Quartal 2020 ein Plus von 16-21% CER in Aussicht gestellt hatte.