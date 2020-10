Thales stellt im US-Bundesstaat Florida digitale Führerscheine bereit

Der Bundesstaat Florida ist der erste Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, der digitale Führerscheine mit modernsten Sicherheitsmechanismen ausstattet, die den strengen nationalen und internationalen Normen voll und ganz entsprechen. Thales wird das Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles mit mobilen Diensten zur Überprüfung von Führerscheinen sowie mit einer digitalen Führerscheinlösung für die Einwohner Floridas versorgen.

Ab 2021 werden die Einwohner Floridas die Möglichkeit haben, neue digitale Führerscheine zu beantragen, die auf einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Smartphones und Tablets, leicht zugänglich sind. Diese digitalen Führerscheine entsprechen den nationalen und internationalen Standards der American Association of Motor Vehicle Administrators und der International Organization for Standardization, d.h., sie können in den gesamten Vereinigten Staaten und international verwendet werden.

Diese neuen digitalen Führerscheine haben die gleiche Gültigkeit wie herkömmliche Führerscheine und ermöglichen die Überprüfung der Identität, einschließlich Altersnachweis und Fahrerlaubnisklassen. Darüber hinaus sind sie ein starkes Authentifizierungsinstrument, das es den Einwohnern Floridas ermöglicht, sich für eine Vielzahl von Diensten online sicher auszuweisen.

Um die traditionelle Verwendung des Führerscheins als Identitätsausweis zu ergänzen, können die Einwohner Floridas jetzt einfach ihre mobile Identifikationsanwendung aktivieren, die Art der erforderlichen Überprüfung auswählen und auf ihr mobiles Gerät hochladen. Das mobile Gerät verlässt nie die Hand des Besitzers, was es zu einer kontaktlosen und bequemen Möglichkeit macht, den Ausweis vorzuzeigen.

„Ich freue mich auf dieses Innovationsprojekt, das den Bundesstaat Florida zu einem landesweit führenden Anbieter sicherer und vertrauenswürdiger mobiler Identifikation machen wird, was für unseren Gouverneur Ron DeSantis eine Priorität darstellt“, so Terry L. Rhodes, Executive Director des Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles. „Wir haben uns nachhaltig für die Modernisierung fast aller Aspekte dessen eingesetzt, was unsere Abteilung tut und wie die Kunden auf unsere Dienste zugreifen. Thales ist ein großartiger Partner, wenn Florida nun in die Zukunft der mobilen Identifikation schreitet“.