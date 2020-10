ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Er werte die Resultate der US-Großbank insgesamt positiv, auch wenn der Zinsüberschuss den derzeitigen akuten Druck zeige, schrieb Analyst Saul Martinez am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie (EPS) habe die Konsensschätzung klar übertroffen und Rückstellungen seien früher als erwartet aufgelöst worden. JPMorgan habe die Führungsposition in vielen Bereichen behauptet, doch andere Bankentitel seien derzeit werthaltiger./gl/la

