Dieses Dokument korrigiert und ersetzt jene Pressemeldung, die von Manganese X Energy Corp. („Manganese“ oder das „Unternehmen“) heute morgen um 3:15 Uhr ET (Ostzeit) ausgesendet wurde. Der Fehler findet sich in der letzten Zeile des zweiten Absatzes und sollte heißen „innerhalb eines Zeitraums von (2) Jahren nach dem Abschlussdatum“ und nicht „innerhalb eines (1) Jahres“.

Es folgt die korrigierte Pressemeldung in ungekürzter Fassung:

Manganese X Energy arrangiert Privatplatzierung für einen strategischen Investor

Montréal, Québec, Kanada, 13. Oktober 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC:MNXXF) („Manganese“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) in Höhe von 1.530.000 CAD durchzuführen, in deren Rahmen 6.000.000 Einheiten (jede eine „Einheit“) zum Preis von 0,255 CAD pro Einheit an einen strategischen Einzelinvestor begeben werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Finanzierung und Forcierung der Entwicklung seiner patentierten HLK-Luftreinigungslösung (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) zur Bekämpfung von Bakterien und Viren zu verwenden. Zusätzlich sollen die Mittel in weitere, von der Tochtergesellschaft Disruptive Battery Corp. angedachte technologische Initiativen sowie in das Betriebskapital fließen.

Jede im Rahmen der Platzierung begebene Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (jede eine „Stammaktie“) und einem Stammaktien-Kaufoptionsschein (jeder ein „Optionsschein“), wobei jeder Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,40 CAD berechtigt und innerhalb eines Zeitraums von (2) Jahren nach dem Abschlussdatum der Platzierung ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen hat eine verbindliche Zusage von einem strategischen Einzelinvestor erhalten. Der Investor ist verpflichtet, eine Zeichnungsschein auszufüllen, mit der unter anderem bestätigt wird, dass eine Ausnahmeregelung von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze hinsichtlich des Verkaufs von Einheiten an einen solchen Käufer geltend gemacht werden kann.