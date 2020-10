Nashville Musikduo bereitet sich mit umstrittener Veröffentlichung gegen die Basis von Trump vor

NASHVILLE, Tennessee, 13. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 13. Oktober diesen Jahres explodiert das in Nashville ansässige Südstaaten-Rock-Duo BROTHER GABE'S HOUSE mit ihrer heftig politischen neuen Single „ Mother Freedom " in die Wahlsaison - und sie scheuen sich nicht, ihre Meinung zu sagen.

Brother Gabe's House nimmt Freiheit, Demokratie und den Präsidenten in ihrem neuen politischen Hit in Angriff

HIER ANSEHEN: MOTHER FREEDOM (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Das Lied wurde von Gabriel Jordan (alias Brother Gabe) als Antwort auf die Zerstörung der amerikanischen demokratischen Werte verfasst, die er, wie der Großteil der Welt, in den letzten vier Jahren mit Entsetzen miterlebt hat. Beke Love (Sänger von Brother Gabe), arbeitete die Melodie aus und erweckte seine Worte zum Leben.

Gelegentlich taucht ein Lied genau zum richtigen Zeitpunkt auf, um einen entscheidenden Moment in der amerikanischen Geschichte zu definieren — zum Beispiel Bob Dylans „The Times They Are A-Changin" oder Green Day's „American Idiot". Diese Songs haben sich explosionsartig in der amerikanischen Musikszene verbreitet, ausgestattet mit genügend Zeitgeist, um sie zu verewigen. „Mother Freedom" von Brother Gabe's House schwingt mit dem gleichen Potential mit.

„Der Songtext kam mir schnell in den Sinn. Ich fühlte mich fast so, als hätte Mother Freedom selbst nach meiner Hand gegriffen und den Stift genommen. Ich fühlte mich tatsächlich wie ein Zuschauer." – GABRIEL JORDAN

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit, der Pandemie und der sozialen Unruhen in Amerika, wie es sie seit den 1960er Jahren nicht mehr gegeben hat, ist „Mother Freedom" der Herzensschrei einer Nation. Angesichts der wichtigsten Präsidentschaftswahlen des Landes in einem Jahrhundert, die in nur wenigen Wochen stattfinden werden, könnte dieser kraftvolle Song nicht zeitgemäßer sein.

„Mother Freedom" ist die erste Single aus dem Debütalbum des Duos, das im März 2021 veröffentlicht werden soll.

„Mother Freedom" wird ab 13. Oktober auf allen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar sein

INFORMATIONEN ZU BROTHER GABE'S HOUSE

Brother Gabe's House ist ein in Nashville ansässiges Rock-Duo aus dem Süden, bestehend aus Gabriel Jordan und Beke Love, die sich bei einem lokalen Schriftstellerabend kennen gelernt haben. Das Paar bildete bald Blended 328 — eine Country-Gruppe, die zu einem Botschafter der US-Musik wurde und amerikanische Werte mit gefährdeten Jugendlichen auf der ganzen Welt teilte. Obwohl Blended 328 aufgelöst wurde, setzen Beke und Gabriel ihre musikalische Reise durch Bruder Gabes Haus fort.

