GAM Investments Expertin über Online-Boom(er): Neuer Wachstumsmotor im Luxussektor

In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist es der Luxusbranche gelungen, sich selbst und ihre Bedeutung für jüngere Konsumenten weltweit neu zu definieren. Dabei war sie so erfolgreich, dass man sich den typischen Luxuskonsumenten mittlerweile überwiegend als Vertreter der jüngeren Generation vorstellt. Nach der globalen Finanzkrise richteten zahlreiche Unternehmen ihre Produkt- und Marketingstrategien auf die Generation der Millennials aus, also Menschen zwischen den Geburtsjahren 1981 und 1996. Viele von ihnen standen zu diesem Zeitpunkt gerade an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Mittlerweile haben die Millennials die Babyboomer-Generation als größtes Bevölkerungssegment überholt. Laut aktuellen Prognosen werden ihre Pro-Kopf-Ausgaben in den kommenden fünf Jahren um mehr als 10 Prozent steigen.(1) Obwohl es wichtig ist, eine erfolgreiche Marketingstrategie für Millennial-Konsumenten und die Generation Z (die zwischen 1995 und 2010 Geborenen) für die Zeit nach der Pandemie zu definieren, sind diese Altersgruppen jedoch unabhängig von der Krise ohnehin von besonderem Interesse, da ihre Kaufkraft in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Covid-19 hat aber darüber hinaus die Veränderung des Konsumverhaltens weiter vorangetrieben. Markenhersteller wären deshalb gut beraten, wenn sie die von der Pandemie beschleunigte Technologieakzeptanz bei den älteren Generationen nicht ignorieren würden.

Babyboomer entdecken sicheres Online-Shopping in der Krise