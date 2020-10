Bam Bam benennt Bradley J. Dixon ins Board of Directors

Herr Dixon ist ein in Boise, Idaho, ansässiger Anwalt und ein Partner bei Givens Pursley LLP. Er ist Mitvorsitzender der Givens Pursley Litigation Group und konzentriert sich in seinem Tätigkeitsbereich auf komplexe Handelssachen. In seinen 20 Jahren Erfahrung hat Herr Dixon ein erhebliches Portfolio an Erfahrung in verschiedenen Handelsstreiten gesammelt, einschließlich Prozessen im Baubereich, besicherte Transaktionen, Immobilien, Beschäftigung und Rohstoffe. Er ist Absolvent der Boise State University, wo er einen Bachelor of Science in Political Science (1997) mit Schwerpunkt auf Verfassungsrecht und öffentliche Ordnung machte. Außerdem hat er einen Juris Doctor des Willamette University College of Law (2000) in Salem, Oregon.

Bam Bam gibt auch bekannt, dass Joel Warawa als Director des Unternehmens ausscheidet. Herr Warawa wird die wichtige Rolle als Vice President of Corporate Communications übernehmen. Mit den Fortschritten, die das Unternehmen auf dem Konzessionsgebiet Majuba Hill macht, wird Herr Warawa sich auf die Schaffung eines Aktionärsbewusstseins und die Bekanntmachung bei Institutionen und Analysten konzentrieren.

Herr David Greenway berichtet: “Brad und ich haben im Laufe von fast fünfzehn Jahren bei mehreren erfolgreichen Projekten in den USA zusammengearbeitet. Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Er bringt das höchste Maß an Integrität und unerreichter juristischer Kompetenz mit, während wir drauf und dran sind, ein erstklassiges Kupferunternehmen zu schaffen.”

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.