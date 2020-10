Havn Life stellt Antrag für eine Händlerlizenz für Psilocybin-basierte Substanzen

Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) , ein Biotechnologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, mithilfe evidenzbasierter Forschung Humanpotentiale freizusetzen und standardisierte psychoaktive Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen zu entwickeln, freut sich bekannt zu geben, dass es bei Health Canada einen Antrag auf Erlangung einer Händlerlizenz für kontrollierte Arzneimittel und Substanzen für Psilocybin und Psilocin gestellt hat.

Mit dieser Lizenz kann Havn Life Psilocybin-Verbindungen gemäß dem Gesetz über kontrollierte Arzneimittel und Substanzen an Universitäten, Forscher und Unternehmen verkaufen.

"Die Unterstützung der Forscher bei der Erschließung der Vorteile natürlicher Arzneimittel ist der erste Schritt, der unternommen werden muss, um diese Branche voranzubringen", sagte Alexzander Samuelsson, Chief Research Officer von Havn Life.

"Dies ist eine völlig neue Branche, die von Grund auf aufgebaut wird, und die potenziellen natürlichen Arzneimittel werden erst erforscht. Wir sind entschlossen, eine Schlüsselrolle in diesem aufstrebenden Forschungsbereich zu spielen, nachdem wir unsere Lizenz zum Verkauf von natürlich gewonnenem Psilocybin in Kanada erhalten haben."



"Psychedelika werden seit Jahrhunderten als Medizin verwendet, aber es gibt noch so viel zu tun bezüglich der Behandlungen für die Massen", sagte Dr. Ivan Casselman, Chief Psychedelic Officer von Havn Life. "Wir sind bestrebt, sichere, qualitätskontrollierte, natürlich gewonnene Produkte aus Psilocybin zu entwickeln. Mit der Händlerlizenz für kontrollierte Drogen und Substanzen können wir eine standardisierte, qualitätskontrollierte Lieferkette für psychedelische Substanzen entwickeln, die von Forschern, Universitäten und Unternehmen verwendet werden kann."