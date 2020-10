WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich bei der Rückkehr auf die Wahlkampfbühne nach seiner Covid-19-Erkrankung von Anhängern in Florida feiern lassen. "Ich fühle mich so stark", sagte Trump während des einstündigen Auftritts in Sanford bei Orlando am Montagabend (Ortszeit). Der 74-Jährige sagte wie schon am Wochenende, er sei nun immun. "Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben."

Florida ist ein potenziell entscheidender Bundesstaat für die Präsidentenwahl am 3. November. Trump setzte nun für jeden der kommenden Werktage einen Wahlkampfauftritt an - am Freitag sogar zwei, in Georgia und nochmal in Florida.