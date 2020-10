Nasus Pharma kündigt erste klinische Daten an, die die Wirksamkeit von Taffix demonstrieren. Intranasaler antiviraler Schutz gegen SARS-CoV-2 im Super-Spread-Ereignis

Die Benutzerumfrage von Nasus wurde in Bney Brak durchgeführt - einer Stadt, die an der Spitze der israelischen Liste der COVID-19-Infektion und -Mortalität steht. Mitgliedern einer Synagogengemeinde wurde die Verwendung von Taffix angeboten und sie wurden angewiesen, es zu benutzen, wenn sie sich einer stark bevölkerten Umgebung nähern. Die Umfrage wurde im Vorfeld von Rosch Haschana (dem jüdischen Neujahrsfest) geplant - einem Ereignis, bei dem an zwei aufeinanderfolgenden Tagen viele Stunden in unmittelbarer Nähe unter Gebeten für mindestens 7 Stunden pro Tag verbracht wurden und das als ein Ereignis mit großer Verbreitung definiert wurde. Nutzer und Nicht-Benutzer aus der Synagogengemeinschaft wurden bis zu 14 Tage nach der Veranstaltung verfolgt. Die Infektionsrate unter Nicht-Benutzern betrug 10 % (16/160,), während die Infektionsrate unter Taffix-Benutzern 2,4 % (2/83 ITT, p=0,037) oder 0 % (0/81 PP p=0,002) betrug. Im gleichen Zeitraum stieg die allgemeine Infektionsrate in der Stadt Bney Brak um etwa 60 %.

„Diese wichtigen Ergebnisse stimmen mit früheren In-vitro-Studien überein, die mit Taffix durchgeführt wurden und die die robuste Aktivität von Nasus Pharma gegen die Übertragung von SARS-CoV-2 bewiesen haben", sagte Dr. Dalia Megiddo, Chief Executive Officer von Nasus Pharma. „Dies sind die ersten klinischen Daten aus dem wirklichen Leben, die zeigen, dass die Anwendung von Taffix selbst im schlimmsten Fall eines Super-Spread-Ereignisses im Herzen der am schlimmsten betroffenen Stadt in Israel hochwirksam ist. Eine Verringerung des Infektionsrisikos um 75 % oder sogar 100 % kann die Mittel zur Bekämpfung der schlimmsten Epidemie, die die Menschheit seit fast 100 Jahren erlebt hat, dramatisch verändern."