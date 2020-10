(Im fünften Absatz wurde korrigiert, dass die stellvertretende Ministerpräsidentin Sachsen-Anhalts, Claudia Dalbert (Grüne), an dem Forum teilnimmt und nicht Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU))

LEIPZIG (dpa-AFX) - Klima- und Konjunkturpolitik sind nach Ansicht des ostdeutschen Energiedienstleisters EnviaM längst keine Gegensätze mehr. "Klimaschutzmaßnahmen sind keine Konjunkturbremse, sondern ein Konjunkturturbo", sagte der Vorstandsvorsitzende Stephan Lowis vor dem Start des 9. Ostdeutschen Energieforums in Leipzig am Dienstag. In Zeiten des Klimawandels sei ein ökologischer Umbau der Wirtschaft zwingend notwendig.