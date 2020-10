Union Investment zur US-Wahl: Trump im Hintertreffen

Nur sechs Tage nach Bekanntwerden seiner Covid 19-Erkrankung hat US-Präsident Donald Trump seine Arbeit im Weißen Haus wieder aufgenommen. Laut seinem Arzt Sean Conley fühlt sich das Staatsoberhaupt der USA „großartig“. Er setzt seine Therapie und den Wahlkampf nun von dort aus fort. Lag er bereits vor seiner Erkrankung bei den Meinungsforschern hinter Joe Biden, gingen seine Umfragewerte nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion noch weiter zurück.

Mit einer ganzen Reihe von Themen, die er über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete, versucht der US-Präsident nun von seinem Missmanagement in der Corona-Krise abzulenken. So kündigte er überraschenderweise einen schnelleren und vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan an. Bis zum Jahresende will Trump seine Streitkräfte aus dem Kriegsgebiet zurückholen. Außerdem sprach er über 2,5 Billionen US-Dollar, die unter seiner Regierung für die Armee und ihre Angehörigen ausgegeben worden sei. Des Weiteren kündigte er die Aufhebung der Geheimhaltung von FBI-Dokumenten an, unter anderem zu Hillary Clintons E-Mail-Affäre.