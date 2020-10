Mutares erweitert die Aktivitäten im Bereich des Automobil-Zuliefergeschäfts. Die Münchener Beteiligungs-Gesellschaft übernimmt den Bereich Engineering Services des finnischen Automobilzulieferers Valmet Automotive. „Die Aktivitäten umfassen fünf Standorte in Deutschland sowie einen Standort in Spanien”, meldet Mutares am Dienstag und rechnet damit, den Zukauf noch in diesem Jahr abschließen zu können. Zum Kaufpreis werden ...