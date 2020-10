Digitalisierung von Unternehmen ist in aller Munde. Doch entsprechende Projekte kosten eine Stange Geld. Das Wirtschaftsministerium unterstützt Firmen im Programm „Digital Jetzt“ nun mit Zuschüssen von bis zu 50.000 Euro. Wir zeigen Ihnen, wie Sie an das Fördergeld kommen.

Gerade in Corona-Zeiten denken viele Unternehmen über Digitalisierung nach: Beispielsweise, weil Märkte unberechenbar werden oder konventionelle Vertriebs- und Kommunikationswege nicht mehr funktionieren. Da kommt eine Initiative der Bundesregierung zur richtigen Zeit. Mit dem Förderprogramm „Digital Jetzt“ unterstützt das Wirtschaftsministerium deutsche Unternehmen mit Zuschüssen von bis zu 50.000 Euro bei der Digitalisierung.

Finden Sie heraus, ob sich Ihr Unternehmen für das Förderprogramm „Digital Jetzt“ qualifiziert.

Das Problem: Um an das Geld zu kommen, muss ein Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört die Vorlage eines Digitalisierungsplans, in dem beschrieben wird, welche Schritte zur Digitalisierung unternommen werden und wie das Fördergeld eingesetzt werden soll.

Die mergedmedia AG und ihr digitales Prognosetool praidict unterstützen deutsche Mittelständler auf dem Weg in die Digitalisierung mit einem besonderen Angebot. In einem kostenlosen Check können Sie hier prüfen lassen, ob ihr Unternehmen für die Fördergelder von „Digital Jetzt“ in Frage kommt. Wenn das der Fall ist, so erstellen Sie zusammen mit praidict einen – ebenfalls kostenlosen – Digitalisierungsplan. Darin wird festgelegt, welche konkreten Schritte der Digitalisierung für Ihr Unternehmen gegangen werden sollen. Das können beispielsweise digitale Marktprognosen sein oder Trendanalysen für bestimmte Produkte sowie Projekte aus den Bereichen datengetriebene Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Anwendungen, Big Data, Sensorik sowie IT-Sicherheit und Datenschutz.

praidict unterstützt deutsche Mittelständler dabei nicht nur bei der Bewerbung um die Fördergelder von „Digital Jetzt“, sondern sorgt nach erfolgreicher Bewilligung in einem nächsten Schritt auch für die Umsetzung der geförderten Projekte. Unternehmen erhalten somit Unterstützung bei ihrer Digitalisierung aus einer Hand.