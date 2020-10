Libanon und Israel sprechen über Seegrenzen - 'keine Normalisierung'

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Streit um ihre gemeinsamen Seegrenzen wollen der Libanon und Israel miteinander verhandeln - eine Normalisierung in den Beziehungen der verfeindeten Nachbarn ist dabei aber nicht in Sicht. In den am Mittwoch geplanten Gesprächen gehe es nur um "technische Fragen", sagte der libanesische Präsident Michel Aoun am Dienstag. "Um es glasklar zu sagen: Es geht nicht darum, einen Friedensprozess oder eine Normalisierung zu schaffen", hieß es am Dienstag auch aus Quellen des israelischen Energieministeriums.

Die beiden Mittelmeerländer befinden sich offiziell noch immer im Krieg. An der gemeinsamen Landesgrenze kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen der israelischen Armee und der schiitischen Hisbollah. Sie ist eng mit dem Iran verbündet und sieht in Israel einen Erzfeind. Der letzte Krieg zwischen der Hisbollah und Israel endete 2006.