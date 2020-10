Abivax hat sich mit dem Investor Kreos Capital auf eine Darlehens-Finanzierung in Höhe von insgesamt 15 Millionen Euro geeinigt. Zudem besteht eine Option auf weitere 5 Millionen Euro, über die man noch bis Jahresende entscheiden werde, meldet das französische Biotech-Unternehmen am Dienstag. Die bereits feststehende Finanzierung über 15 Millionen Euro soll in zwei Tranchen erfolgen - zum einen 10 Millionen Euro, zum anderen 5 ...