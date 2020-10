---------------------------------------------------------------------------

Planegg/München, 13. Oktober 2020



MorphoSys AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Wert von EUR 325 Mio.



Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ: MOR) hat heute nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 325 Mio. erfolgreich platziert. Die Schuldverschreibungen können in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaber-Stammaktien von MorphoSys gewandelt werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.



Dr. Jean-Paul Kress, Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Emission der Wandelschuldverschreibungen, die es MorphoSys ermöglicht, sehr attraktive Konditionen zu erzielen: Einen niedrigen Zinskupon in Verbindung mit einer beträchtlichen Wandlungsprämie, die es ermöglicht, den Wandlungspreis nahe am Allzeithoch des MorphoSys-Aktienkurses festzulegen. Die starke und qualitativ hochwertige Nachfrage, die mit dieser Transaktion erreicht wurde und es uns erlaubt, die heutigen Finanzierungsbedingungen zu optimieren, ist ein weiterer Beweis für die Unterstützung der Investoren und ihren Glauben an die langfristigen Wachstumsaussichten von MorphoSys."



Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000 werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen am 16. Oktober 2025 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen wurden mit einem Zinskupon von 0,625% pro Jahr, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, ausgegeben. Der Wandlungspreis wurde mit EUR 131,29 festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 40,0% gegenüber dem Referenzkurs der Aktie von EUR 93,7766, dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien im Xetra-Handel zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung.