DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Finanzierung

MorphoSys AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Wert von EUR 325 Mio.



13.10.2020 / 16:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







NICHT ZUR VERBREITUNG INNERHALB ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION IN DER, ODER AN EINE PERSON IN EINER JURISDIKTION AN DIE, EINE SOLCHE VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT IST



Planegg/München, 13. Oktober 2020