Die Bewegung „Fridays For Future“ hat in einem bemerkenswerten Tweet bestätigt, was Kommentatoren, Analysten und Kritiker seit langem feststellen, nämlich dass es sich bei FFF nicht um eine politische Bewegung handelt, sondern um eine neuheidnische Glaubensgemeinschaft mit dem Bekenntnis zur Klimakatastrophe als Credo, dem CO2 als Teufel und der Natur (auch „Mutter Erde“ genannt) als

Der Beitrag Fridays For Future: Eine „Glaubensgemeinschaft“ und ihr Papst erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.