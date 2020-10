FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im Nachmittagshandel angesichts einer hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1756 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch zeitweise über 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1787 (Montag: 1,1799) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8484 (0,8475) Euro.

Der Euro leidet an der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Der Markt wartet immer noch auf Fortschritte in den Verhandlungen um ein neues Corona-Konjunkturprogramm in de USA. Die Hoffnungen sind zuletzt gesunken. In der Eurozone sorgen gleichzeitig die hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus für Nervosität.