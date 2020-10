Morphosys platziert Wandelschuldverschreibungen über 325 Millionen Euro

PLANEGG (dpa-AFX) - Der Biotechnologiekonzern Morphosys hat Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 325 Millionen Euro platziert. Die Erlöse will das Unternehmen für Zukäufe, Einlizensierungen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie Morphosys am Dienstag in Planegg mitteilte. Der Konzern hatte die Platzierung am Vormittag angekündigt. Die Aktie geriet daraufhin deutlich unter Druck, konnte die Verluste jedoch etwas eindämmen und notierte am späten Nachmittag noch gut 4 Prozent im Minus.

Die Schuldverschreibungen mit einer Fälligkeit 2025 können in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaber-Stammaktien von Morphosys gewandelt werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen war ausgeschlossen worden.