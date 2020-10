Osnabrück (ots) - Mit zwei Photovoltaik-Anlagen erzeugt der bayerische Biohof

Lecker in der Bilanz mehr Strom, als er verbraucht. Noch wichtiger: Dank eines

Hauskraftwerks von E3/DC kann er rund 70 Prozent seines Stromverbrauchs mit

eigener Energie decken. Und sobald es ein passendes Fahrzeug gibt, sollen die

Bioprodukte von einem solar betriebenen Elektrotransporter ausgeliefert werden.



"Nah und nachhaltig": So lautet das Motto des Biohofs Lecker, der nicht weit von

Salzburg entfernt in Oberbayern liegt. Von dem Hof aus, dessen Historie bis in

das 16. Jahrhundert zurückreicht, liefert Familie Lecker Ökokisten mit

regionalen, ökologischen Produkten direkt zu den Kunden. Obst und Gemüse sind im

Sortiment ebenso wie Milchprodukte und Backwaren - alles 100 Prozent Bio. "Wir

beliefern nur die Region", betont Inhaber Johann Lecker. Mit kurzen Wegen, die

im Schnitt zweieinhalb Kilometer lang sind, reduziert er so den Spritverbrauch

und damit klimaschädliche Emissionen.







oder Sauerkraut vom Biohof Laurer: Das sind Produkte, die im Online-Shop

ausgewählt werden können. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse stammen entweder

vom eigenen Demeter-Hof oder von befreundeten Bio-Landwirten aus der Region.

Hauptsache biologisch und regional, denn die Kunden sollen wissen, woher die

Lebensmittel stammen.



Strom- und Wärmeerzeugung direkt vor Ort



Nachhaltig und nah - das ist auch das Motto für seine Energieversorgung.

Zusätzlich zur Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus hat er in diesem Sommer eine

zweite PV-Anlage auf dem Carport installieren lassen. Die beiden Anlagen mit

insgesamt 48 Kilowatt Leistung erzeugen weit mehr Strom, als der Betrieb

benötigt (160 Prozent des Strombedarfs). Dank des Stromspeichersystems von E3/DC

kann inzwischen deutlich mehr PV-Strom direkt vor Ort verbraucht werden. Vor

allem bei der Kühlung von Obst und Gemüse spart der Biohof künftig Kosten und

CO2 ein.



Auch bei der Wärmeversorgung setzt Johann Lecker auf regionale Quellen. Für

Heizenergie sorgt eine Hackschnitzelheizung, die über ein kleines Wärmenetz zwei

Wohnhäuser auf dem Hof versorgt. Das Hackgut stammt aus dem eigenen Wald.



Seine erste Photovoltaik-Anlage mit gut 18 Kilowatt Leistung hat Johann Lecker

bereits 2011 auf dem Wohnhaus installieren lassen. Rund 50 Prozent des

Solarstroms nutzte er selbst im Wohnhaus und für den landwirtschaftlichen

Betrieb.



Zweite PV-Anlage für die Eigenversorgung mit Solarstrom Seite 2 ► Seite 1 von 2



Schwarzer Rettich von Rosi und Martin Klinger, Chinakohl von Hans Spitzeraueroder Sauerkraut vom Biohof Laurer: Das sind Produkte, die im Online-Shopausgewählt werden können. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse stammen entwedervom eigenen Demeter-Hof oder von befreundeten Bio-Landwirten aus der Region.Hauptsache biologisch und regional, denn die Kunden sollen wissen, woher dieLebensmittel stammen.Strom- und Wärmeerzeugung direkt vor OrtNachhaltig und nah - das ist auch das Motto für seine Energieversorgung.Zusätzlich zur Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus hat er in diesem Sommer einezweite PV-Anlage auf dem Carport installieren lassen. Die beiden Anlagen mitinsgesamt 48 Kilowatt Leistung erzeugen weit mehr Strom, als der Betriebbenötigt (160 Prozent des Strombedarfs). Dank des Stromspeichersystems von E3/DCkann inzwischen deutlich mehr PV-Strom direkt vor Ort verbraucht werden. Vorallem bei der Kühlung von Obst und Gemüse spart der Biohof künftig Kosten undCO2 ein.Auch bei der Wärmeversorgung setzt Johann Lecker auf regionale Quellen. FürHeizenergie sorgt eine Hackschnitzelheizung, die über ein kleines Wärmenetz zweiWohnhäuser auf dem Hof versorgt. Das Hackgut stammt aus dem eigenen Wald.Seine erste Photovoltaik-Anlage mit gut 18 Kilowatt Leistung hat Johann Leckerbereits 2011 auf dem Wohnhaus installieren lassen. Rund 50 Prozent desSolarstroms nutzte er selbst im Wohnhaus und für den landwirtschaftlichenBetrieb.Zweite PV-Anlage für die Eigenversorgung mit Solarstrom