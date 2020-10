Wellington 13.10.2020 - In wenigen Tagen wird in Neuseeland über ein neues Parlament, aber auch über die Legalisierung von Cannabis abgestimmt. Die führenden Mediziner haben nach Jahren ihre Meinung hierzu geändert.



Neuseeland hat in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erreicht. Kürzlich machte das Bild eines gut gefüllten Stadions die Runde, in dem keinerlei Schutzmaßnahmen mehr erforderlich waren, da es in dem Land keinen Fall von Covid-19 mehr gibt.





In wenigen Tagen finden die Parlamentswahlen in Neuseeland statt, in dessen Rahmen auch über die Legalisierung von Cannabis abgestimmt wird. Im Land gilt der Cannabiskonsum als weitverbreitet – rund 80 der Bürger haben bereits Cannabis konsumiert. Laut Bloomberg gilt eine Zustimmung aber nicht als gesetzt.Überraschend war am Dienstag die Mitteilung der New Zealand Medical Association, die ihre Haltung zu Cannabis geändert hat. Bislang hatten sich die Mediziner gegen die Legalisierung ausgesprochen, nun nimmt man eine neutrale Haltung ein.Dies wird einerseits damit begründet, dass sich einige Ärzte mit der strikten Haltung gegen Cannabis nicht repräsentiert sahen. Hinzu kommt aber, dass auch die Forschung zu Cannabis als veraltet gilt. Wie rnc.co.nz berichtet, basiere die Einschätzung auf Daten aus 2012. In den Jahren danach haben unter anderem mehrere US-Bundesstaaten und Kanada Cannabis vollständig legalisiert.Der Schritt kommt überraschend und vor allem nachdem bereits rund 1,15 Mio. Wähler ihre Stimme abgegeben haben sollen.Anders als die New Zealand Medical Association sehen Spezialisten aus der Suchttherapie und anderen Feldern die Legalisierung. Diese haben in der letzten Woche im New Zealand Medical Journal die Wähler aufgerufen, Cannabis zu legalisieren.Ob es dazu kommt, ist gegenwärtig unklar. Die Abstimmung findet am Samstag statt, die Ergebnisse werden zwei Wochen später erwartet. Einer Umfrage aus September, durchgeführt von TVNZ, zufolge, lag die Zustimmung zur Legalisierung bei 35 Prozent. Eine Umfrage von Anfang Oktober, durchgeführt von UMR, zeigte eine Zustimmung von 49 Prozent, während 45 Prozent dagegen waren.Medizinisches Cannabis ist in Neuseeland bereits legalisiert.Die letzten Monate waren für die globale Cannabisbranche eine nicht unerhebliche Herausforderung. Die Unternehmen in Kanada konnten von der Einstufung als essentielles Gewerbe profitieren und weiterhin ihre Produktion verkaufen, einfach war es dennoch nicht, wie die Abschreibungen, die Aurora Cannabis kürzlich ankündigte, deutlich machen.Die AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist ein Unternehmen, das nicht den Risiken der Produktion ausgesetzt ist, sondern als Zwischenhändler medizinisches Cannabis für den deutschen Markt liefert. Seit Juni 2020 hat das Unternehmen dazu eine Lizenz, welche den Import aus EU-Staaten, aber auch Drittländern wie Kanada nach Deutschland ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird dieses dann mit einer guten Marge direkt an Großhändler und Apotheken weiterverkauft.Erste Umsätze wurden bereits im Juli realisiert, wobei AMP German Cannabis Group monatlich drei Kilogramm medizinisches Cannabis aus den Niederlanden bezieht. Künftig sollen aber vor allem Lieferungen aus Kanada Umsätze generieren, wobei erste Bestellungen bereits erfolgt sind. In einem nächsten Schritt AMP ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufbauen. Dazu wurde jüngst Marc Wälken von Spectrum Therapeutics, einer Marke von Canopy Growth Germany GmbH, welche wiederum eine Tochtergesellschaft von Canopy Growth ist, abgeworben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=xz_2dXTKJEYAMP sieht sich dabei auch als Botschafter für medizinisches Cannabis und hat deshalb eine Online-Diskussionsreihe ins Leben gerufen. Dort sollen Entwicklungen und Herausforderungen um das Thema besprochen werden.AMP German Cannabis hat am 12. Oktober mitgeteilt, dass eine überzeichente Privatplatzierung abgeschlossen wurde. Statt der erwarteten 500.000 CAD wurden mehr als 771.000 CAD eingesammelt. Die eingeworbenen Mittel werde für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/312bV70AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mit AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) geht und welche Rolle Aphrias Tochtergesellschaft CC Pharma dabei spielt, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iwFTqh