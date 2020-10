actnano, der weltweit führende Hersteller von Nanoschutzbeschichtungen für die Automobil- und Konsumelektronik-Industrie, beschafft 12 Millionen Dollar in einer überzeichneten Serie-A-Finanzierungsrunde

actnano, ein Unternehmen für Nanoschutzbeschichtungen, meldete heute die Beschaffung von 12 Millionen Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde. Emerald Technology Ventures leitete die Runde und wurde dabei von Material Impact sowie von Henkel Tech Ventures, GC Ventures America (PTT Global Chemical) und Ireon Ventures (Hellas Oil) begleitet.

actnano setzt mit seiner kommerziell erhältlichen wasser- und umweltbeständigen Beschichtungstechnologie Advanced nanoGuard (ANG) einen neuen Standard für den Schutz von Elektronikbaugruppen. Die ANG-Nassbeschichtungen des Unternehmens lassen sich direkt auf Steckverbinder, Antennen, LEDs und Bauteile mit starker Wärmeentwicklung aufbringen, so dass Elektronikhersteller ihre Geräte erstmals umfassend schützen können. Mit einer skalierbaren und sofort einsatzbereiten Lösung, die sich nahtlos in bestehende Fertigungslinien integrieren lässt, ist actnano bestens aufgestellt, um seine globale Präsenz bei führenden Automobil- und Konsumelektronikherstellern auszubauen. Heute zählt das Unternehmen globale Automobil-, Fahrzeugelektronik und Konsumelektronik-OEMs und Tier-1-Zulieferer zu seinen Kunden, wobei seine ANG-Technologie bereits in Serienfahrzeugen und weltweit führenden Smartphones integriert ist.

“Heutzutage steuert Elektronik das Auto. Wir sorgen dafür, dass die Elektronik auch nach dem Verschütten von Kaffee noch funktioniert”, sagte actnano-CEO Taymur Ahmad. “Wenn Automobilelektronik wie Autopilotensysteme mit Wasser oder anderen Angreifern aus der Umgebung interagieren, kann das verheerende Folgen haben. Bei den Schutzbeschichtungen haben wir seit Jahrzehnten wenig bis gar keine Innovationen erlebt, und angesichts der jüngsten explosionsartigen Verbreitung von selbstfahrenden und mit modernster Technik ausgestatteten Fahrzeugen war eine bessere Lösung erforderlich. actnano hat reagiert und eine wasserabweisende, elektrisch isolierende Beschichtung entwickelt, die eine elektrische Verbindung durch die Beschichtung hindurch ermöglicht. Da Verbindungen in der Vergangenheit unbeschichtet bleiben mussten und daher anfällig für Wasserschäden waren, leitet diese Innovation einen entscheidenden Wendepunkt in der Branche ein. Wir freuen uns, dass wir die actnano-Familie um ein so beeindruckendes Anlegerkonsortium erweitern konnten. Das kollektive Fachwissen und die Erfahrung dieser Experten werden entscheidend sein, wenn wir die nächste Wachstumsphase von actnano einleiten.”