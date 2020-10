Die angeschlagene Deutsche Bank zeigte sich offen für eine Fusion, betonte aber, man wolle keinesfalls Junior-Partner sein. Wir haben den Chart analysiert und zwei Szenarien erarbeitet, die eng beieinander liegen. Diese entscheiden dann auch ob es mit der Senior oder der Junior Partnerschaft klappt.

Die Deutsche Bank ist fundamental zwar deutlich angeschlagen und leidet unter einem dicken Schuldenberg, jedoch hat die Aktie durchaus Potenzial!

Primärszenario // 54%

Nachdem die Aktie, wie erwartet, den BLAUEN Zielbereich zwischen €7.00 und €6.180 angelaufen hat und dort das Tief der laufenden Welle (im Chart in Blau) hinterlegt hat, folgt sie, wie von uns erwartet, in ihrem Aufstieg dem Pfad unseres Primärszenarios.

Dieser Zielbereich wurde übrigens vor 4 Wochen gesetzt und Zielgenau abgearbeitet.

Deshalb gehen wir davon aus, dass sie auch den Sprung über den Widerstand bei €8.397 bewältigen dürfte, um dann im weiteren Verlauf auch die Hürde bei €9.175 zu nehmen. Der weitere Weg nach Norden wäre damit zunächst einmal frei und die Aktie könnte sich vorerst aus dem einstelligen Bereich verabschieden.

Alternativszenario // 46%

Sollte der Titel nicht wie in unserem Primärszenario den Widerstand bei €8.397 mit einem nachhaltigen Impuls nehmen können, so ist zu erwarten, dass hier eine erneute Korrektur erfolgen dürfte. In diesem Fall würde der Titel wohl bis in den Bereich von €6.2 abrutschen. Das wird dann ganz gravierende Konsequenzen haben!

Dann muss auf diesem Niveau der Verbleib im DAX hinterfragt werden. Jedes weitere Abrutschen auf dem Weg nach unten wäre dann gefährlich. Bei diesem Kursniveau wäre die Deutsche Bank wohl eindeutig der Junior-Partner einer Übernahme.

FAZIT

Wir behalten die Aktie der Deutschen Bank genau im Blick und werden sobald unsere Indikatoren ein klares Signal geben für einen Ausbruch eine Position hinterlegen und alle Daten zum Einstieg wie sonst auch per Mail verschicken.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Das bedeutet, Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de