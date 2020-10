SASE Platform von Bitglass bekommt volle Punktzahl in CASB Market Compass von KuppingerCole

Bitglass, das Unternehmen für absolute Cloudsicherheit, hat bei allen neun Kriterien im Market Compass on Cloud Access Security Brokers (CASBs) von KuppingerCole Cloud Access die volle Punktzahl erhalten. In dem Bericht werden Händler mit Angeboten genannt, die den Herausforderungen für Sicherheit und Compliance bei der Nutzung von Clouddiensten gerecht werden. Es ist das vierte Mal, dass KuppingerCole Bitglass in seinen CASB Compass aufnimmt. Das beweist die starke, anhaltende Marktvalidierung des Unternehmens. Die Kriterien, auf die die Teilnehmer überprüft werden, sind Sicherheit, Interoperabilität, Benutzerfreundlichkeit, Bereitstellung, Ermittlung, Zugangskontrolle, Datenschutz, Compliance und Posture-Management.

Der CASB von Bitglass konnte sich nicht nur Top-Bewertungen für die oben genannten Kriterien sichern, sondern wurde auch als die Lösung „Featured for Innovation“ („Präsentiert für Innovationen“) ausgewählt. Damit wird betont, wie Bitglass den Bereich Cloudsicherheit mit seinen modernen Technologien nach vorne bringt. Insbesondere ging es in dem Bericht um die Einzigartigkeit des agentenlosen Reverse-Proxy des Unternehmens. Unterstützt von patentierter AJAX-VM-Technologie, durch die bei der Aktualisierung von Anwendungen Leistung und Uptime gewährleistet werden kann, liefert das Reverse-Proxy von Bitglass agentenlosen Echtzeitschutz für jede App, auf die mit jedem beliebigen Gerät zugegriffen wird – einschließlich persönlicher Geräte. Außerdem weist der Market Compass auf das SmartEdge Secure Web Gateway (SWG) von Bitglass hin. Als weltweit einzigartiges geräteinternes SWG entschlüsselt und überprüft es Datenverkehr lokal über einen SmartEdge-Agenten auf jedem Gerät. Damit entfällt die Notwendigkeit für Anwendungen vor Ort, VPNs, Cloud-Proxys und Netzwerk-Hops.