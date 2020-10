Berlin (ots) - Der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat

heute den rechnerisch durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz für das Jahr 2021 in

Höhe von 1,3 Prozent ermittelt. Dabei ist es nicht zu einer einvernehmlichen

Schätzung der Ausgabenentwicklung der Jahre 2020 und 2021 gekommen. Die Experten

des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) und des Bundesamtes für Soziale

Sicherung (BAS) werden dem BMG eine Erhöhung des GKV-durchschnittlichen

Zusatzbeitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent im Jahr 2021

empfehlen. Die Experten des GKV-Spitzenverbandes schätzen die

Ausgabenentwicklung dagegen dynamischer ein und gehen von einem

durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz in Höhe von 1,4 Prozent aus.



Für das kommende Jahr prognostizieren die Experten des BMG und des BAS ohne

Einbeziehung des Maßnahmenpakets zur Sozialgarantie GKV-Einnahmen in Höhe von

242 Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von 275 Milliarden Euro. Jenseits des

geltenden Zusatzbeitragssatzes in Höhe von 1,1 Prozent ergibt sich daraus ein

Fehlbetrag in Höhe von zirka 16 Milliarden Euro. Dieser soll laut Maßnahmenpaket

der Bundesregierung über die Anhebung des durchschnittlichen

Zusatzbeitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte auf dann 1,3 Prozent, die einmalige

Steigerung des Bundeszuschusses um fünf Milliarden Euro für Corona-bedingte

Mehrausgaben und Mindereinnahmen sowie den Zugriff auf kassenindividuelle

Rücklagen in Höhe von rund acht Milliarden Euro ausgeglichen werden.







Jens Martin Hoyer:



"Das Schätzerkreisergebnis bestätigt die drohende Misere: Das Versprechen der

Sozialgarantie wird nicht eingehalten. Die Bundesregierung hatte zugesagt, die

Sozialversicherungsbeiträge zu stabilisieren und die Finanzierungsverantwortung

für die 2021 entstehende Lücke in der GKV über einen erhöhten Bundeszuschuss

vollständig zu übernehmen. Der zugesagte Steuerzuschuss von fünf Milliarden Euro

reicht aber gerade mal für knapp ein Drittel des Fehlbetrags. Die anderen zwei

Drittel, elf Milliarden Euro, sollen doch die Beitragszahler aufbringen, indem

der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz angehoben und die Kassenrücklagen in

einer Größenordnung von rund acht Milliarden Euro angezapft werden. Davon trägt

die AOK-Gemeinschaft den Löwenanteil, was eine massive Wettbewerbsverzerrung

darstellt. Damit sollen im Wahljahr Beitragssatzanhebungen verhindert werden.

Das dürfte mit den geplanten Maßnahmen aber kaum gelingen.



Aufgrund von Vorgaben aus dem sogenannten Versicherungsentlastungs-Gesetz VEG,

das einen dreijährigen Rücklagenabbau bis 2022 vorsieht, hatten viele Kassen für

die kommenden Jahre Haushalte mit negativen Finanzergebnissen geplant. Dieser

Rücklagenabbau wird nun ins laufende Haushaltsjahr 2020 vorgezogen, was

insbesondere diese Kassen voraussichtlich zu einer Anhebung der Zusatzbeiträge

schon Anfang 2021 zwingen wird. Für weitere Kassen ist allein die Anhebung des

rechnerischen Zusatzbeitrages eine erhebliche Herausforderung. Dabei kann die im

Versorgungsverbesserungsgesetz GPVG vorgesehene Verschärfung des ohnehin

unsinnigen Verbotes zur Anhebung von Zusatzbeiträgen zu unkontrollierten

Haftungsfällen führen. Sie sollte deshalb entfallen. Auch eine Streckung des

Rücklagenabbaus hilft nicht, da die Rücklagen für die Kassen nicht mehr zur

Stützung des Beitrages verfügbar sind.



Eine zweite Welle von Anhebungen droht dann im Jahr 2022, denn der für 2021

gemeinsam zwischen dem BMG und den Kassen ermittelte Fehlbetrag von über 16

Milliarden Euro ist nur mit rund 3,4 Milliarden Euro direkt durch die Pandemie

bedingt. Der Großteil wird durch kostspielige Gesetze verursacht, die dauerhafte

Finanzwirkung haben. Dies wird im Jahr 2022 zu einem immensen strukturellen

Ausgabenüberhang führen. Da die Rücklagen der Kassen weitgehend im Wahljahr

aufgebraucht werden, drohen 2022 drastische Erhöhungen der Beiträge und

unpopuläre Spargesetze."



Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:



Dr. Kai Behrens

Telefon: 030 / 34646-2309

Mobil: 01520 / 15603042

E-Mail: mailto:presse@bv.aok.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8697/4733303

OTS: AOK-Bundesverband





Dazu erklärt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes,Jens Martin Hoyer:"Das Schätzerkreisergebnis bestätigt die drohende Misere: Das Versprechen derSozialgarantie wird nicht eingehalten. Die Bundesregierung hatte zugesagt, dieSozialversicherungsbeiträge zu stabilisieren und die Finanzierungsverantwortungfür die 2021 entstehende Lücke in der GKV über einen erhöhten Bundeszuschussvollständig zu übernehmen. Der zugesagte Steuerzuschuss von fünf Milliarden Euroreicht aber gerade mal für knapp ein Drittel des Fehlbetrags. Die anderen zweiDrittel, elf Milliarden Euro, sollen doch die Beitragszahler aufbringen, indemder durchschnittliche Zusatzbeitragssatz angehoben und die Kassenrücklagen ineiner Größenordnung von rund acht Milliarden Euro angezapft werden. Davon trägtdie AOK-Gemeinschaft den Löwenanteil, was eine massive Wettbewerbsverzerrungdarstellt. Damit sollen im Wahljahr Beitragssatzanhebungen verhindert werden.Das dürfte mit den geplanten Maßnahmen aber kaum gelingen.Aufgrund von Vorgaben aus dem sogenannten Versicherungsentlastungs-Gesetz VEG,das einen dreijährigen Rücklagenabbau bis 2022 vorsieht, hatten viele Kassen fürdie kommenden Jahre Haushalte mit negativen Finanzergebnissen geplant. DieserRücklagenabbau wird nun ins laufende Haushaltsjahr 2020 vorgezogen, wasinsbesondere diese Kassen voraussichtlich zu einer Anhebung der Zusatzbeiträgeschon Anfang 2021 zwingen wird. Für weitere Kassen ist allein die Anhebung desrechnerischen Zusatzbeitrages eine erhebliche Herausforderung. Dabei kann die imVersorgungsverbesserungsgesetz GPVG vorgesehene Verschärfung des ohnehinunsinnigen Verbotes zur Anhebung von Zusatzbeiträgen zu unkontrolliertenHaftungsfällen führen. Sie sollte deshalb entfallen. Auch eine Streckung desRücklagenabbaus hilft nicht, da die Rücklagen für die Kassen nicht mehr zurStützung des Beitrages verfügbar sind.Eine zweite Welle von Anhebungen droht dann im Jahr 2022, denn der für 2021gemeinsam zwischen dem BMG und den Kassen ermittelte Fehlbetrag von über 16Milliarden Euro ist nur mit rund 3,4 Milliarden Euro direkt durch die Pandemiebedingt. Der Großteil wird durch kostspielige Gesetze verursacht, die dauerhafteFinanzwirkung haben. Dies wird im Jahr 2022 zu einem immensen strukturellenAusgabenüberhang führen. Da die Rücklagen der Kassen weitgehend im Wahljahraufgebraucht werden, drohen 2022 drastische Erhöhungen der Beiträge undunpopuläre Spargesetze."Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: mailto:presse@bv.aok.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8697/4733303OTS: AOK-Bundesverband