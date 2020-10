Nach der gestrigen Rally sind die Aktienmärkte heute leicht unter Druck - Ausnahme ist wieder einmal der Nasdaq (und das obwohl heute Apple im Vorfeld der heutigen Show schwächer handelt). Worauf aber ist jetzt zu achten? Eines ist klar: die Investoren sind wieder extrem long in Aktien (vor allem über Optionen bei US-Tech-Aktien), stark short im Dollar - und gehen von steigenden Anleihe-Renditen aus (in Erwartung steigender Inflation, wenn Joe Biden die US-Wahl gewinnen sollte). Was aber passiert, wenn der Dollar weiter aufwertet und damit für die Aktienmärkte wie auch für die Edelmetalle wie Gold (dort ebenfalls hohe Long-Positionierungen) Gegenwind entsteht?

Das Video "Aktienmärkte, Gold und der Dollar!" sehen Sie hier..