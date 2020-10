Covestro kündigt am frühen Dienstagabend eine Kapitalerhöhung an: Das Chemie-Unternehmen aus Leverkusen will Aktien im Wert von bis zu 450 Millionen Euro ausgeben. Bei der Kapitalerhöhung soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden. Platzieren wird man die neuen Anteilscheine bei institutionellen Investoren mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens.Noch offen ist der genaue Platzierungspreis für die ...