RBC belässt WALT DISNEY COMPANY (THE) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Walt Disney mit Blick auf den angekündigten Konzernumbau auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 124 US-Dollar belassen. Die strategische Neuorganisation des Unterhaltungsriesen sei bereits die zweite binnen weniger als drei Jahren und komme nicht einmal ein Jahr nach dem sehr erfolgreichen Start des Streamingdienstes Disney+, schrieb Analyst Kutgun Maral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig könnte sich die Aktie weiter überdurchschnittlich entwickeln. Er habe aber noch Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 12:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.