JA Solar liefert Module für die ersten schwimmenden PV-Anlagen in Spanien und Malaysia

BEIJING, 13. Okt. 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar gab kürzlich bekannt, dass es alle Photovoltaik (PV)-Module für Spaniens erste netzgekoppelte schwimmende Solaranlage geliefert hat, die sich im Stausee Sierra Brava in der Region Extremadura befindet. Dieses Projekt ist erfolgreich an das Netz angeschlossen und in Betrieb genommen worden. Das 1,1 MW-Projekt verwendet mono- und bifaziale Module von JA Solar, die in verschiedenen Ausrichtungen und Neigungswinkeln unter Verwendung verschiedener schwimmender Systeme installiert werden. Der Vergleich ihrer Unterschiede hinsichtlich Energieertrag, Wartungskosten usw. wird wichtige Anhaltspunkte für die Entwicklung schwimmender PV-Projekte liefern.

Im Vergleich zu einer herkömmlichen bodenmontierten PV-Anlage kann eine schwimmende Solaranlage die benötigten Landressourcen reduzieren, während das Wasser dazu beiträgt, den Anstieg der Oberflächentemperatur der Module zu begrenzen und die Stromerzeugung zu verbessern. Mit diesen Vorteilen haben schwimmende PV-Anlagen nach und nach mehr Aufmerksamkeit von Investoren und EPCs auf globaler Ebene auf sich gezogen. Auf dem wiedererwachten spanischen PV-Markt wird die Entwicklung von schwimmenden Solaranlagen begrüßt. Das Projekt in Sierra Brava hat starke Unterstützung von der lokalen Regierung erhalten, und der Gouverneur der Region Extremadura nahm an der Einweihungszeremonie für die Anlage teil.