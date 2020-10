Takeda beschleunigt die digitale Transformation mit Accenture und AWS

Nicht nur Patienten werden von Takedas Fähigkeit profitieren, schneller und flexibler zu reagieren und Einblicke in die gesamte Wertschöpfungskette zu gewinnen, sondern auch Kunden, Mitarbeiter und Partner. Diese langfristige Zusammenarbeit wird die Cloud-basierte Unternehmenstransformation von Takeda durch die Modernisierung von Plattformen, beschleunigte Datendienste, einen internen Innovationsmotor sowie die Ausstattung der Takeda-Mitarbeiter mit neuen Fähigkeiten und Arbeitsmethoden vorantreiben.

Takeda Pharmaceutical Company Limited ( TSE: 4502/NYSE: TAK ) („Takeda“), Accenture (NYSE: ACN) und Amazon Web Services, Inc. (AWS) haben eine strategische Vereinbarung mit einer Laufzeit von fünf Jahren geschlossen, um die digitale Transformation von Takeda zu beschleunigen.

„Mit der Kombination der Kompetenzen von drei Unternehmen wagt Takeda einen mutigen Schritt, um sich an der Schnittstelle von Gesundheit, Technologie und Unternehmenswachstum zu positionieren“, kommentiert Christophe Weber, Präsident und CEO bei Takeda. „Meine Vision ist, dass in weniger als zehn Jahren jeder Takeda-Mitarbeiter mit Hilfe eines Assistenten mit künstlicher Intelligenz bessere Entscheidungen treffen kann, so dass wir Patienten, Ärzten und Kostenträgern schneller als bisher transformative Therapien und bessere Erfahrungen zur Verfügung stellen können. Um diese Vision umzusetzen, werden Accenture und AWS zusammen die Transformation von Takeda besser unterstützen, als wir dies allein erreichen könnten.“

Ein „Cloud-first”-Ansatz wird zu einer skalierbareren, zuverlässigeren und sichereren Architektur führen und unnötige Integrationsmaßnahmen beseitigen. Durch die Verlagerung von 80 Prozent der Anwendungen in die Cloud wird Takeda nicht differenzierende Technologien entfernen, den Platzbedarf seines internen Rechenzentrums reduzieren und die Investitionsausgaben senken.

„Durch die Nutzung der branchenweit umfassendsten Palette von Cloud-Diensten können Innovatoren wie Takeda den Kosten- und Zeitaufwand für Einblicke und Forschung einsparen und die Patientenerfahrung verbessern“, so Andy Jassy, CEO bei AWS. „Die Breite und Tiefe der Serviceleistungen von AWS helfen Takeda, Therapeutika schnell und effizient zu erforschen, zu entwickeln und sicher und gesetzeskonform herzustellen. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit Takeda und die Unterstützung seiner Innovationsinitiative fortzuführen, um zugängliche und vielversprechende neue Behandlungsoptionen zur Rettung von Leben zu entwickeln.“