Andersen Global stärkt karibische Präsenz mit Standort in St. Lucia

Anknüpfend an die jüngste Expansion in die Zentralkaribik fügt Andersen Global durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Du Boulay, Anthony & Co. einen Standort in St. Lucia hinzu, was die Tiefe und Reichweite der Organisation im östlichen Teil der Region weiter erhöht.

Das vor mehr als 15 Jahren gegründete Juristenteam von Du Boulay, Anthony & Co. bringt profunde Kenntnisse und Expertise mit, um Einzelpersonen und Unternehmen mit juristischen Bedürfnissen in einer Vielzahl von Rechtsgebieten zu unterstützen, darunter Handels- und Gesellschaftsrecht, Eigentumsübertragung, Familienrecht, Immobilien, Rechtsstreitigkeiten und ausländische Investitionen.