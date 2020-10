---------------------------------------------------------------------------

13. Oktober 2020 - Die Covestro AG hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres Genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 183.000.000,00 (eingeteilt in 183.000.000 Aktien) um EUR 10.200.000,00 auf EUR 193.200.000,00 (eingeteilt in 193.200.000 Aktien) zu erhöhen. Die 10.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert und werden für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt sein.



Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 43,85 je Aktie zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 447 Mio. vor Provisionen und Kosten führt.



Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Refinanzierung des Kaufpreises der angekündigten Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials (RFM) von Royal DSM genutzt werden.



Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 15. Oktober 2020 prospektfrei erfolgen. Der Handel wird voraussichtlich am 16. Oktober 2020 aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 19. Oktober 2020 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird Covestro einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben und keine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen und kann zudem mit vorheriger Zustimmung der Joint Bookrunners aufgehoben werden.