Deutsche Wasserwerke loben EU-Pläne gegen schädliche Chemikalien

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die deutschen Wasserversorger begrüßen Pläne der EU-Kommission, schädliche Chemikalien im Alltag einzudämmen. "Alle Chemikalien, die wir in Verkehr bringen und nutzen, tauchen irgendwann in der Umwelt und auch in unseren Wasserressourcen wieder auf", warnte der Verband kommunaler Unternehmen.

Es sei richtig, Schadstoffe nach dem Verursacherprinzip schon an der Quelle zu vermeiden. "Gefährliche Stoffe sollten am besten gar nicht erst in Verkehr gebracht oder zumindest deren Einsatz verringert und deren Auswirkungen auf die Gewässer reduziert werden", betonte der VKU, der für eine "erweiterte Herstellerverantwortung" eintritt.